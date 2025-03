Polícia Civil recuperam aparelho celular furtado em Vitória

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do 5º Distrito Policial de Vitória, localizado em Jardim Camburi, recuperou, na última sexta-feira (21), um aparelho celular que havia sido subtraído no dia 20 de janeiro de 2025.

O crime ocorreu em via pública no dia 20 de janeiro desse ano no bairro Jardim Camburi. Durante as diligências, os policiais localizaram e apreenderam o aparelho no bairro Jardim Carapina, no município da Serra.

O receptador foi identificado, e o celular foi restituído à vítima.

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3198-5832 / 3198-5834

Informações à Imprensa:

Olga Samara / Matheus Foletto

(27) 3636-1536 / (27) 99846-1111 / (27) 3636-1574 / (27) 99297-8693

[email protected]

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES