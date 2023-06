Polícia Civil recupera veículo roubado em Sooretama

Uma diligência realizada por policiais da Delegacia Regional (DR) de Linhares, Delegacia de Polícia (DP) de Sooretama e Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Linhares recuperou um veículo roubado em Sooretama, no último dia 02 de junho. O carro foi localizado no bairro Dalvo Loureiro, também em Sooretama.



Os policiais realizaram levantamentos em bairros da cidade até que localizaram um Fiat Palio branco com as mesmas características do carro subtraído. O carro estava estacionado em uma das ruas do bairro Dalvo Loureiro, mas estava com uma placa diferente da original.



Ao averiguar a identificação, os policiais constataram que se tratava do veículo roubado e que a placa estava adulterada. O carro foi recuperado e restituído para a vítima. A investigação segue em andamento para identificar os autores do roubo e da adulteração do veículo.



