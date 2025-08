Polícia Civil recupera objetos furtados de escola em Marataízes

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Marataízes, recuperou, nesta terça-feira (05), parte dos objetos furtados de uma escola municipal, localizada no bairro Barra de Itapemirim, em Marataízes. O crime ocorreu durante a madrugada dessa segunda-feira (04). Um homem de 37 anos foi identificado como suspeito do furto.

As diligências tiveram início logo após a informação de que um indivíduo havia invadido a unidade escolar e subtraído uma câmera de filmagem, dois ventiladores, duas botijas de gás e alimentos destinados à merenda das crianças.

Com base nas imagens de câmeras de segurança próximas ao local, os policiais civis conseguiram identificar o suspeito em uma casa abandonada no bairro Barra Nova, no mesmo município. Ao perceber a presença da equipe, o homem tentou fugir, mas foi contido. No momento da abordagem, ele ainda vestia as mesmas roupas utilizadas durante o crime. Aos policiais, confessou o furto e afirmou ter vendido os objetos a pessoas desconhecidas.

Na manhã desta terça-feira (05), em continuidade às diligências, a equipe localizou dois ventiladores furtados em uma residência no bairro Barra de Itapemirim. Os equipamentos estavam com uma mulher de 43 anos. No mesmo bairro foi identificado um homem de 34 anos, que havia comprado as botijas de gás subtraídas.

De acordo com o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Marataízes, delegado Thiago Viana, o suspeito foi autuado pelo crime de furto qualificado e liberado para responder em liberdade. As pessoas que estavam com os objetos foram ouvidas e liberadas, e responderão pelo crime de receptação. “As investigações continuam com o objetivo de recuperar todos os bens furtados e responsabilizar todos os envolvidos”, informou o delegado.

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3198-5832 / 3198-5834



Informações à Imprensa:

Olga Samara / Matheus Foletto

(27) 3636-1536 / (27) 99846-1111 / (27) 3636-1574 / (27) 99297-8693

[email protected]

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES