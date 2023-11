Polícia Civil recupera notebook que havia sido furtado em Vitória

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do 3º Distrito Policial (DP) de Vitória, localizado na Praia do Canto, recuperou nesta quinta-feira (30), um notebook que havia sido furtado no dia 10 de outubro, dentro de um condomínio na região da Praia do Suá, em Vitória. Até o momento, nenhum suspeito do crime foi preso.

A ação contou também com apoio da Superintendência de Polícia Interestadual e de Capturas (SUPIC). De acordo com as informações do boletim de ocorrência, a vítima havia retornado de uma viagem junto com sua família, quando encontrou a porta do apartamento aberta. Após verificar os seus pertences, a vítima notou que estavam faltando dois notebooks e os respectivos carregadores.

A vítima chegou a tentar localizar os aparelhos via internet, mas não obteve êxito. Mas, nesta quarta-feira (29), foi possível rastrear a localização do notebook, que informava um endereço no bairro Hélio Ferraz, na Serra. Por meio de diligências, a equipe policial se dirigiu até o local indicado, tendo êxito em recuperar o aparelho.

Um inquérito policial foi instaurado para apurar os delitos tipificados e para localizar os suspeitos.

