Polícia Civil recupera gado furtado de área rural em Pinheiros

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Pinheiros, recuperou, na última sexta-feira (24), 10 cabeças de gado que foram furtados no dia 18 de novembro, de uma propriedade rural, localizada no município de Pinheiros. Os animais foram recuperados no distrito de Muribeca, na zona rural da Serra.

De acordo com as investigações, no dia 19 de novembro, a proprietária da área rural havia registrado um boletim de ocorrência informando a falta de nove vacas e um boi da raça girolando.

Os animais foram recuperados no distrito de Muribeca, na zona rural da Serra, e a ação contou também com o apoio dos policiais do Distrito Policial (DP) da Serra. Ainda por meio de investigações, a equipe policial conseguiu localizar e recuperar os gados furtados em um imóvel na zona rural da Serra. No dia da abordagem, apenas o vaqueiro da propriedade estava no local. Ele informou ter recebido no dia 19 de novembro dez animais, sendo nove vacas e um boi.

O vaqueiro também contou que recebeu os animais sob ordens do patrão dele. A equipe policial chegou a solicitar ao funcionário que recolhesse o gado até o curral para que fosse feito um vídeo para ser encaminhado à vítima para reconhecimento dos animais. A vítima reconheceu que os gados expostos no vídeo eram os animais furtados da propriedade dela.

Em continuidade às diligências, os policiais civis da Serra se deslocaram ao estabelecimento comercial pertencente ao dono da propriedade onde foram encontrados os gados roubados, porém o indivíduo não estava no local, sendo necessário fazer contato telefônico. Durante a ligação, o proprietário se mostrou surpreso com o fato de os animais serem furtados, afirmando que teria sido vítima de um golpe.

O caso segue sob investigação pela Delegacia de Polícia de Pinheiros.

Texto: Beatriz Paoliello, Estagiária – Seção de Imprensa e Comunicação Interna (Sicoi).

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES