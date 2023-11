Polícia Civil recupera celular que havia sido roubado em Vitória

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da 5° Distrito Policial (DP) de Vitória, localizado em Jardim Camburi, recuperou, nesta quarta-feira (29), um aparelho celular que havia sido roubado no dia 06 de novembro, também em Jardim Camburi, em Vitória.

Por meio de diligências, a equipe policial conseguiu localizar e recuperar o aparelho no bairro Marcílio de Noronha, no município de Viana.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, no dia do crime, a vítima havia sido acionada por meio de um aplicativo de mensagens para realizar um orçamento de serviço de hidráulica. No local marcado para realizar o serviço, a vítima foi recepcionada por uma senhora, que a direcionou para o quarto onde havia o vazamento.

No quarto, a vítima foi rendida por um homem. Em seguida, chegou mais dois homens armados de faca, exigindo que entregasse o celular, a conta do banco e a carteira, porém a vítima não estava com a carteira. Os criminosos chegaram a pegar as chaves do carro, onde estaria a carteira, roubando o valor de R$ 1.159,00.

Também foram feitas quatro transações bancárias, a primeira no valor de R$ 1.800,00, duas de R$ 100,00 e uma de R$ 150,00. Além disso, foram subtraídos um celular, um cordão de ouro, uma aliança e um anel.

Os criminosos chegaram a devolver a chave do carro para a vítima e em seguida se evadiram em direção ao Parque da Vale, onde teria um carro esperando. O celular foi devolvido à vítima e os autores do crime já foram identificados.

