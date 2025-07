Polícia Civil recupera celular furtado durante festa no interior de Guaçuí

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) Guaçuí, recuperou, na manhã dessa terça-feira (22), um aparelho celular que havia sido furtado durante a Festa do Distrito de São Pedro de Rates, realizada no dia 26 de junho.

O aparelho foi localizado no bairro Do Norte, em Guaçuí, com um homem de 29 anos. Ao ser abordado, ele alegou ter adquirido o celular de um indivíduo que trabalhava próximo à sua residência. Após análise, os policiais confirmaram que se tratava do equipamento furtado na festa.

O vendedor do aparelho também foi localizado. Ele informou que havia comprado o celular de uma terceira pessoa e afirmou não saber que o objeto era produto de crime.

O homem que estava com o celular foi autuado em flagrante pelo crime de receptação. Após o pagamento de fiança, ele foi liberado. O aparelho celular foi restituído à vítima.

