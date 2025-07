Polícia Civil recupera caminhão furtado durante Operação ‘Tolerância Zero’ em Cariacica

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), recuperou, na madrugada da última quinta-feira (10), um caminhão modelo VW 8.160 DRC 4×2, que havia sido furtado na noite anterior, no município de Vila Velha. A ação faz parte da Operação “Tolerância Zero”, que tem como objetivo combater os crimes de furto, receptação e adulteração de veículos automotores de grande porte.

Após diligências em diversos bairros do município de Cariacica, a equipe de inteligência localizou o veículo estacionado ao lado das obras do Hospital Geral da cidade, no bairro Campo Belo. O caminhão pertence a uma empresa de sorvetes e foi furtado na madrugada de quarta-feira (09), enquanto estava estacionado em via pública, no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha.

O veículo foi encaminhado ao pátio credenciado e será restituído ao proprietário após procedimentos de praxe.

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3198-5832 / 3198-5834

Informações à Imprensa:

Olga Samara / Matheus Foletto

(27) 3636-1536 / (27) 99846-1111 / (27) 3636-1574 / (27) 99297-8693

[email protected]

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES