Polícia Civil recupera câmera fotográfica furtada de camarim em Guaçuí

Investigações da Delegacia de Polícia (DP) de Guaçuí resultaram na recuperação de uma câmera fotográfica profissional, avaliada em R$ 5 mil reais, que havia sido furtada do camarim de uma festa ocorrida na cidade de Guaçuí, na noite da última quinta-feira (28). O objeto foi localizado na residência do autor do furto, que tem 45 anos, no bairro Quincas Machado, em Guaçu, nessa terça-feira (03).

Após levantamentos realizados com o apoio do serviço de videomonitoramento instalado no Parque de Exposição do município, as equipes conseguiram identificar o autor do crime e recuperar a câmera fotográfica profissional, avaliada em R$ 5 mil reais.

O titular da Delegacia de Polícia de Guaçuí, delegado Robson Vieira, informou que o objeto furtado pertence ao assessor de imprensa da Prefeitura de Guaçuí e estava no camarim de uma banda que se apresentou no evento. “O suspeito entrou no local para tirar foto com os artistas e aproveitou a oportunidade para furtar a máquina”, disse o delegado.

O autor do crime foi conduzido à Delegacia para prestar depoimento e foi liberado. Ele vai responder ao processo em liberdade.

Texto: Adriana Nascimento Amaral – Policial Civil – Seção de Imprensa e Comunicação Interna (Sicoi).

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3137-9024

Informações à Imprensa:

Olga Samara / Matheus Foletto

(27) 3636-1536 / (27) 99846-1111 / (27) 3636-1574 / (27) 99297-8693

[email protected]

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES