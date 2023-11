Polícia Civil recupera bicicleta que havia sido furtada no bairro Praia do Canto em Vitória

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do 3º Distrito Policial (DP) de Vitória, localizado na Praia do Canto, em Vitória, recuperou nesta quarta-feira (29), uma bicicleta que havia sido furtada dentro de uma igreja, no dia 14 de novembro, também na região da Praia do Canto. Dois suspeitos pelo furto foram conduzidos à unidade policial.

Por meio de diligências, foi possível verificar que um indivíduo estaria transitando com a bicicleta na mesma região do furto, sendo possível recuperá-la. O segundo suspeito foi detido logo em seguida dos policiais prenderem o primeiro, pois ele estava próximo ao local.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, no dia do crime, a vítima chegou à igreja, local onde trabalha, deixando a bicicleta próxima, sem cadeado, já que o local conta com seguranças. A vítima só deu falta do objeto quando estava indo embora do serviço.

A vítima chegou a verificar as câmeras de segurança, que registraram o furto. O suspeito estava bem vestido e chegou pela entrada de uma farmácia que fica próxima ao local do furto, onde a porta não tem segurança, conseguindo ter acesso ao anexo da igreja.

A bicicleta foi apreendida e devolvida para a vítima. Diante de informações contraditórias acerca do real receptador do objeto, foi instaurado um inquérito policial para determinar a devida responsabilização dos envolvidos por furto e/ou receptação.

