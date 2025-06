Polícia Civil recupera bicicleta elétrica roubada na orla de Itapoã

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) recuperou, nessa segunda-feira (16), uma bicicleta elétrica roubada durante um assalto ocorrido no dia 12 de junho, na Avenida Antônio Gil Veloso, na orla de Itapoã, em Vila Velha. A vítima foi agredida com um bloco de concreto por dois criminosos que fugiram levando o bem.

A recuperação foi possível graças a uma ação conjunta realizada pelo 6º Distrito Policial de Vila Velha, pela Delegacia Regional do município e pela Guarda Municipal. Um jovem de 18 anos foi localizado em posse da bicicleta subtraída e conduzido para a delegacia, onde foi reconhecido formalmente pela vítima como um dos autores do crime.

“Durante o procedimento, a vítima reconheceu formalmente o jovem de 18 anos como um dos autores do roubo. Com base nesse reconhecimento e em outros elementos reunidos pela equipe de investigação, foi instaurado inquérito policial para apuração do crime de roubo. Como não estava em estado flagrancial, o indivíduo foi ouvido e liberado”, explicou o titular do 6º Distrito Policial de Vila Velha, delegado Marcelo Cavalcanti.

Na mesma ação, um homem de 26 anos também foi preso em flagrante por receptação. Ele estava com outra bicicleta elétrica identificada como produto de crime. Como não pagou a fiança estipulada pela autoridade policial, foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

As diligências ocorreram nas proximidades do campo de futebol do bairro Normília da Cunha, na região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha. A operação faz parte das ações integradas das forças de segurança com o objetivo de identificar e responsabilizar todos os envolvidos nos crimes.

