Polícia Civil recupera 500 quilos de pimenta-do-reino furtados em Sooretama

A equipe da 16ª Delegacia Regional (DR) de Linhares, durante Escala Operacional (Iseo), recuperou um carregamento de 500 quilos de pimenta-do-reino furtado, no último sábado (20), de uma propriedade rural localizada no distrito de Juncado, em Sooretama. O produto foi recuperado em uma empresa que compra produtos agrícolas, na localidade de Barra Seca, no município de Jaguaré.

As diligências foram possíveis graças à investigação realizada pela Delegacia de Polícia de Sooretama, que iniciou levantamentos assim que tomou conhecimento do fato. “Desde o dia do furto, estamos trabalhando neste caso. Na segunda-feira, conseguimos descobrir que o suspeito é um vizinho, que tem uma propriedade rural ao lado da propriedade da vítima”, explicou o titular da 16ª DR de Linhares, delegado Fabrício Lucindo.

Na noite dessa terça-feira (23), os policiais localizaram esse suspeito, que tem 34 anos, e ele foi conduzido à delegacia. Aos policiais, confessou ser o autor do crime, que causou um prejuízo de, aproximadamente, R$ 10 mil. “O suspeito sabia que a vítima teria estocado as pimentas em sua propriedade. Ele e um comparsa que tem diversas passagens por furtos foram até a fazenda do vizinho e, juntos, subtraíram as sacas de pimenta-do-reino”, explicou o delegado.

Ainda segundo o responsável pelas investigações, o suspeito indicou, espontaneamente, onde teria vendido as pimentas-do-reino. O produto foi recuperado em uma empresa que compra produtos agrícolas, na localidade de Barra Seca, município de Jaguaré.

O conduzido de 34 anos foi ouvido e liberado, pois não estava mais em situação flagrancial. As investigações continuam em andamento para averiguar a responsabilidade do empresário no furto, que poderá ser indiciado pelo crime de receptação, caso fique comprovado o dolo na compra do produto.

