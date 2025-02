Polícia Civil realiza operação para coibir crimes em Guaçuí

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Guaçuí, realizou, nessa terça-feira (25), uma operação com o objetivo de inibir a violência e o tráfico de drogas no município de Guaçuí, garantindo mais segurança à população. A ação ocorreu em diversos bairros da cidade e contou com o apoio da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES).

Durante a operação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, sendo dois no bairro São Miguel e um no Centro da cidade de Guaçuí. Apesar de não terem sido encontradas armas, nem entorpecentes, a equipe, com autorização judicial, apreendeu aparelhos celulares que serão fundamentais para o andamento das investigações.

“A Polícia Civil e a Polícia Militar reafirmam o compromisso com a segurança e a ordem em Guaçuí, e continuarão realizando operações para combater a criminalidade. A população pode contribuir com informações e denúncias anônimas pelo Disque-Denúncia 181”, afirmou o titular da Delegacia de Polícia de Guaçuí, delegado Levy Carvalho.

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3198-5832 / 3198-5834

Informações à Imprensa:

Olga Samara / Matheus Foletto

(27) 3636-1536 / (27) 99846-1111 / (27) 3636-1574 / (27) 99297-8693

[email protected]

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES