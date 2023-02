Polícia Civil realiza operação em casa noturna na Serra

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Distrito Policial de Jardim Limoeiro, na Serra, realizou uma operação, em cumprimento a Mandado de Busca e Apreensão, na noite dessa quinta-feira (09), em uma casa noturna, no bairro Jardim Limoeiro. Foram apreendidos para perícia 18 garrafas de bebidas alcoólicas diversas, dois notebooks e um pendrive. Não havia clientes no local no momento da operação.



Participaram da ação policiais do 10 º Distrito de Polícia de Serra Sede, 12º Distrito de Polícia de Novo Horizonte, 13° Distrito de Polícia de André Carloni, Delegacia Regional da Serra, equipe de perícia, Guarda Municipal da Serra e equipes de fiscalização da Prefeitura da Serra.

De acordo com o delgado Josafá Silva, titular do Distrito de Jardim Limoeiro, a operação dominada “Operação Caberé” foi realizada em cumprimento a um mandato de Busca e Apreensão, que tinha como finalidade apurar os crimes de exploração de prostituição, sonegação fiscal e venda de bebidas alcoólicas adulteradas.



A proprietária da boate, de 37 anos, e quatro dançarinas foram conduzidas para a delegacia, onde prestaram depoimento. Como não foi configurado o crime de exploração de prostituição, todas foram liberadas. O caso seguirá em investigação.

