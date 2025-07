Polícia Civil realiza operação e prende suspeitos de tentativa de homicídio em Colatina

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina, desencadeou na manhã desta quinta-feira (24), uma operação para o cumprimento de mandados de prisão contra os suspeitos de participação na tentativa de homicídio ocorrida no dia 4 de maio, no bairro Honório Fraga, em Colatina. Os detidos são apontados como sendo o atirador e o condutor da motocicleta envolvidos no crime.

As investigações contínuas resultaram na prisão de dois suspeitos: um homem de 41 anos, localizado no bairro Luiz Iglesias, e outro de 24 anos, localizado no bairro São Vicente.

De acordo com o titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina, delegado Deverly Pereira Junior, eles são apontados como sendo, respectivamente, o carona (atirador) e o condutor da motocicleta envolvidos no crime, que ocorreu na Praça Helvécio Anholeti. Na ocasião, os suspeitos se aproximaram da vítima e efetuaram diversos disparos, que não foram fatais, pois Jhonatan foi socorrido e sobreviveu.

A motivação do crime ainda está sendo apurada, com as investigações em andamento. Os suspeitos foram apresentados à 15ª Delegacia Regional de Polícia Civil e, em seguida, encaminhados ao sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça.



