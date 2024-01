Polícia Civil realiza operação contra tráfico de drogas e homicídios na região norte do Estado

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Fundão, deflagrou, no último sábado (20), a Operação Hefesto. O objetivo foi desarticular organizações criminosas que atuam no tráfico de drogas e em crimes de homicídios na região de Praia Grande, em Fundão, e no distrito de Nova Almeida, na Serra, além de localidades do município de Aracruz.

A ação contou também com o suporte de policiais da Superintendência de Polícia Regional Norte (SPRN), da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), além do apoio do helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAER).

“A operação consiste em trazer mais tranquilidade para a população, combatendo a guerra do tráfico de drogas que está instaurada entre as regiões de Praia Grande, Nova Almeida e da cidade de Aracruz, no que se refere a grupos rivais ligados ao tráfico de entorpecentes. Denuncie no canal seguro 181 para nos ajudar a encontrar esses criminosos”, afirmou o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho.

Ao todo, foram expedidos 20 mandados, sendo dez de prisão temporária e dez de busca e apreensão. Os mandados foram expedidos após uma investigação realizada pela Delegacia de Polícia de Fundão, sob a coordenação do delegado Rodrigo Peçanha, relativa a um homicídio ocorrido no dia 16 de dezembro de 2023, no bairro Direção, onde a vítima teve o corpo incendiado por traficantes locais.

Dois suspeitos foram localizados e presos, sendo que um deles usava tornozeleira eletrônica. Foram apreendidos dois celulares, um coldre e documentos.



Operação Hefesto: Hefesto era o deus do fogo, meio utilizado no homicídio investigado pela Delegacia de Polícia de Fundão e que motivou a operação.



