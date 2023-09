Polícia Civil realiza Operação Assassinos V e prende irmãos homicidas em Minas Gerais

Policiais civis da Superintendência de Polícia Regional Norte (SPRN) e do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat) Norte deflagraram, na manhã da última sexta-feira (15), a Operação Assassinos V, que resultou na prisão de dois irmãos, um de 35 e outro de 36 anos, que cometeram diversos homicídios e tinham atuação no tráfico de drogas de Aracruz. Os investigados foram localizados no Estado de Minas Gerais.

A operação foi coordenada pelo superintendente de Polícia Regional Norte, delegado Fabrício Dutra, e acompanhada pelo secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho. “Uma operação integrada que envolveu a Polícia Civil do Espírito Santo, Polícias Civil e Militar de Minas Gerais para o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão. Depois de levantamentos e trocas de informações, foram realizadas buscas em Resplendor, Santa Rita e Itueto, em Minas Gerais”, explicou Ramalho.

As equipes capixabas saíram do Espírito Santo ainda de madrugada, na última sexta-feira (15), com o objetivo de localizar e prender os dois investigados. “São indivíduos envolvidos com o tráfico de drogas na cidade de Aracruz, autores de homicídios e que agora responderão na Justiça por seus crimes. Ao todo, foram cumpridos oito mandados de prisão e dois de busca e apreensão por homicídio, tráfico de drogas e associação para o tráfico”, disse o delegado Fabrício Dutra.

Texto: Camila Ferreira



