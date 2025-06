Polícia Civil realiza ação itinerante de saúde e valorização em Nova Venécia

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão de Promoção Social (DPS), promoveu nos dias 11 e 12 de junho, em Nova Venécia, mais uma edição do projeto ‘DPS Itinerante’. A ação integrou as comemorações pelo Dia do Policial Civil, celebrado em 12 de junho, e teve como foco a promoção da saúde, o bem-estar e a valorização dos policiais civis da 17ª Delegacia Regional.

A programação contou com atendimentos sociais e psicológicos realizados pela equipe da divisão e com serviços de saúde oferecidos em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Foram disponibilizados aferição de glicemia e pressão arterial, testes rápidos e vacinação.

Além dos atendimentos, os policiais participaram de uma roda de conversa com o tema “O que significa, para você, ser policial civil?”, espaço dedicado à troca de experiências e fortalecimento dos vínculos profissionais. A programação foi encerrada com uma prática de respiração e movimento corporal, seguida de um café, promovendo momentos de relaxamento e integração.

“O projeto, em atividade desde 2015 tem como objetivo a promoção da saúde, melhoria da qualidade de vida e valorização dos servidores policiais civis. Além disso, levar essas ações às unidades é uma forma de estreitar o vínculo dos servidores com a DPS”, disse a chefe da Divisão de Promoção Social (DPS), Nísia Abreu.

A ação contou com o apoio da Superintendência de Polícia Regional Noroeste, da Delegacia Regional de Nova Venécia, do sindicato dos policiais civis do Espírito Santo (Sindipol) e da Prefeitura de Nova Venécia.

