Polícia Civil promove ação especial para crianças atendidas na DPCA

Em comemoração à Semana da Criança, policiais civis da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) promoveram uma ação especial para crianças e adolescentes atendidos na unidade. As salas foram decoradas com balões e enfeites festivos, e cada criança recebeu uma sacola surpresa.

A iniciativa teve como objetivo proporcionar momentos de alegria e acolhimento, transformando o ambiente da delegacia em um espaço mais colorido e afetuoso. Com recursos próprios dos policiais lotados na DPCA, as salas de atendimento ganharam decoração especial com balões e enfeites coloridos.

Além do carinho dos profissionais, as crianças receberam uma sacola surpresa recheada de doces.

De acordo com o titular da DPCA, delegado Marcelo Cavalcante, a ação é importante para reforçar que a unidade é um espaço de proteção e cuidado, além de ser um órgão de investigação. “Estamos muito felizes em poder vivenciar um momento de afeto e leveza com as crianças vítimas de violência”, afirmou o delegado.

