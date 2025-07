Polícia Civil prende três suspeitos de envolvimento na morte de vereador em Governador Lindenberg

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Armas e Munições (Desarme), deflagrou nesta quarta-feira (16), a Operação “Lista Negra II”. Na ação, três homens foram detidos, suspeitos de envolvimento na morte do vereador de Governador Lindenberg, Leomar Cazotti Mandato, de 43 anos.

O crime foi registrado no dia 30 de agosto do ano passado, durante um evento político no município de Governador Lindenberg.

A ação policial faz parte da apuração da autoria do homicídio que vitimou o vereador e contou com apoio da Delegacia de Polícia (DP) de Brejetuba, Delegacia de Polícia (DP) de Governador Lindenberg, da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina, da Delegacia de Polícia (DP) de Marechal Floriano e da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Rio Claro/SP.

As diligências foram realizadas nos municípios de Brejetuba e Governador Lindenberg, no Espírito Santo, e em Rio Claro, interior de São Paulo, com o cumprimento de mandados de prisão temporárias e de busca e apreensão.

“Até o momento, cinco pessoas foram presas no âmbito do inquérito policial que apura o crime. As duas primeiras prisões ocorreram em 30 de maio deste ano. Um homem foi preso em Cariacica, no bairro Nova Rosa da Penha, e outro em Moacir Avidos, distrito de Governador Lindenberg”, disse o titular da Delegacia Especializada de Armas e Munições (Desarme), delegado Guilherme Eugênio Rodrigues.

Os três suspeitos presos, de 26, 28 e 38 anos, estão à disposição da Justiça. As investigações seguem em andamento.

“Essa operação só foi possível graças à integração e colaboração entre as unidades, que atuaram de forma coordenada e estratégica, no cumprimento dos mandados. O comprometimento de todos os policiais envolvidos demonstra, mais uma vez, a força do trabalho conjunto no enfrentamento ao crime”, destacou o delegado Guilherme Eugênio Rodrigues.

