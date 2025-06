Polícia Civil prende três pessoas durante operação em Jaguaré

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Jaguaré, com o apoio da Delegacia Regional de São Mateus, da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e da Polícia Penal do Espírito Santo (PPES), deflagrou, na manhã dessa quarta-feira (25), uma operação para cumprimento de mandados de busca e apreensão. A ação resultou na prisão de três homens com idades de 19, 29 e 41 anos, além da apreensão de armas, entorpecentes, celulares e dinheiro em espécie.

Ao todo, os policiais cumpriram mandados em cinco residências localizadas no bairro Seac, em Jaguaré. Em um dos imóveis, foi localizado um revólver Taurus calibre .38 Special, com 17 munições intactas, além de buchas e uma porção de substância com características semelhantes à maconha, dois aparelhos celulares, e a quantia de R$ 2.570,00, distribuída em cédulas de pequeno valor.

Em outra casa, as equipes apreenderam quatro aparelhos celulares, uma porção de maconha e R$ 6.402,00 em espécie, também em notas fracionadas.

Dando continuidade à operação, já em outro endereço, um dos suspeitos foi preso em flagrante portando 20 munições calibre .38 e R$ 1.396,00 em dinheiro. Foram encontrados no mesmo local, 190 pedras de crack, 111 pinos de cocaína, 49 buchas e sete tiras de maconha, além de 24 frascos contendo substância análoga a “loló”. Também foram apreendidos dois rádios comunicadores (HT), uma balança de precisão e um coldre.

Todos os presos e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia (DP) de Jaguaré, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

