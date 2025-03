Polícia Civil prende traficante em Linhares

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc) de Linhares cumpriu, na tarde dessa segunda-feira (17), um mandado de prisão contra um homem de 18 anos, investigado pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico de entorpecentes, em Rio Bananal.

O alvo foi localizado no bairro Interlagos, em Linhares. Ele faz parte do grupo de nove pessoas que foram presas na operação realizada no município, na noite da última sexta-feira (14). Na ocasião, além das prisões, drogas e dinheiro provenientes do tráfico foram apreendidos em uma das residências.

O detido foi encaminhado à 16ª Delegacia Regional de Linhares e, posteriormente, foi conduzido à Penitenciária Regional de Linhares (PRL).

