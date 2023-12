Polícia Civil prende terceiro suspeito de envolvimento em furto no cemitério de Santa Teresa

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Guaçuí, capturou, na manhã desta sexta-feira (15), um homem de 55 anos suspeito de participar de um furto ocorrido no cemitério de Santa Teresa, na região serrana do Estado. Outros dois envolvidos já tinham sido presos no dia 27 de novembro.

A prisão foi efetuada no momento em que um policial chegava na DP de Guaçuí para trabalhar e reconheceu o indivíduo com mandado em aberto andando pela rua em frente à delegacia. O crime aconteceu no dia 18 de setembro e, na ocasião, foi furtado um crucifixo de bronze de uma sepultura.

Após os procedimentos de praxe, o conduzido foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.

