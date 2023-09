Polícia Civil prende suspeitos e apreende drogas em Vila Velha

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Superintendência de Inteligência e Ações Estratégicas (SIAE) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), durante escala operacional Iseo, realizada na noite dessa terça-feira (19), no município de Vila Velha, prendeu dois homens, ambos com 19 anos, e apreendeu um adolescente de 16 anos. Com eles, foram apreendidos material para uso de entorpecentes e drogas.

Durante diligências no bairro Cocal, na cidade de Vila Velha, as equipes avistaram dois indivíduos em atitude suspeita e realizaram abordagem. Na busca pessoal, foram encontradas com eles algumas buchas de haxixe, além de papel de seda, tesouras e materiais utilizados para uso de entorpecentes. As equipes perceberam que uma das unidades da droga estava em nome de uma pessoa, tendo o adolescente confirmado que estava indo ao encontro do indivíduo para entregar a droga.

Diante das informações, os policiais então fizeram novas diligências e localizaram o suposto comprador, que estava indo ao encontro do suspeito para buscar a droga. Na abordagem, o homem confirmou que iria comprar a bucha de haxixe pelo valor de R$ 70,00. Os abordados e materiais apreendidos foram encaminhados à autoridade policial.

O adolescente assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e foi reintegrado à família, após o familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES), quando solicitado. Os dois suspeitos assinaram um termo circunstanciado (TC) por posse de droga para consumo próprio e foram liberados após assumir o compromisso de comparecer em juízo.

