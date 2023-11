Polícia Civil prende suspeitos de tráfico na Serra

Policiais Civis das Delegacias Especializadas em Narcóticos (Denarc) de Venda Nova do Imigrante, com apoio do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), realizaram uma operação policial na manhã dessa terça-feira (31), no bairro Campina Grande, na Serra, para dar cumprimento a mandados de prisão e de busca e apreensão em desfavor de suspeitos dos crimes de tráfico de drogas, corrupção de menores e ameaça. Na ação, duas pessoas, de 30 e 20 anos, foram presas.

As investigações tiveram início há cerca de seis meses e indicaram que o homem comandava o tráfico de drogas no município, corrompendo menores e ameaçando moradores. A mulher atuava na contabilidade da organização criminosa. Os suspeitos foram presos em casa, no bairro Jardim Carapina e não resistiram à prisão. Na residência deles, nada de ilícito foi encontrado.

Após procedimentos de praxe, os conduzidos foram encaminhados ao Sistema Prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.

