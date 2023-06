Polícia Civil prende suspeitos de chefiar esquema de roubo e adulteração de veículos em Vila Valério

As equipes das Delegacias de Polícia (DPs) de Jaguaré e Vila Valério prenderam dois homens, de 23 e 25 anos, durante uma operação policial deflagrada nessa quinta-feira (25). Os detidos são primos e suspeitos de chefiar um grupo criminoso que atua no furto, roubo, adulteração e venda de veículos na região de Vila Valério e em cidades de Minas Gerais. Ambos foram encontrados no Centro da cidade de Vila Valério, após o recebimento de uma denúncia anônima.



“A dupla estava em frente a um imóvel, na posse de uma motocicleta adulterada e com placa clonada. Após a abordagem, os policiais ainda conseguiram apreender outra motocicleta que havia acabado de ser adulterada, além de equipamentos usados para adulteração, como lixas, pinos de regravação e tintas especiais, entre outros”, explicou o delegado Roberto Fanti de Resende, que está respondendo pelas DP’s de Jaguaré e Vila Valério.



Em uma garagem, alugada pelos suspeitos para esconder e adulterar os veículos roubados, os policiais ainda encontraram placas veiculares com restrição e um reboque usado para o transporte de motocicletas furtadas/roubadas. Durante as diligências, foi possível localizar outra motocicleta que já tinha sido vendida pelos investigados, com adulteração de chassi e clonagem de placa. Nas buscas, a equipe também apreendeu uma pistola, carregadores, munições e um carro.



A Polícia Civil intensificou as investigações, após um aumento no número de ocorrências de furto e roubo de veículos em Vila Valério. Somente neste ano, foram 22 registros e as investigações apontam para a atuação articulada de um grupo criminoso especializado, liderado pelos dois detidos nesta quinta-feira (22).



“Eles vinham sendo investigados e, inclusive, já foram presos em ocasiões anteriores em cidades do Espírito Santo e Minas Gerais. A principal atividade deles era adulterar e revender motos e carros roubados. Os presos não mantinham residências fixas para tentarem impedir a busca em seus imóveis. Eles alugavam quartos e garagens e assim procediam no cometimento de crimes, enquanto estavam na cidade”, relatou o delegado Roberto Fanti de Resende.



Os detidos foram autuados em flagrante pelo crime de adulteração veicular e o mais velho também vai responder por posse ilegal de arma. Ambos foram encaminhados ao sistema prisional. A investigação segue em andamento e, na conclusão do inquérito, eles poderão ser indiciados por outros crimes.



O delegado acredita que as prisões dessa quinta-feira (22) acarretarão na

diminuição dos furtos e roubos de veículos na cidade de Vila Valério, já que os detidos são considerados os principais integrantes da organização criminosa e transitavam com facilidade em cidades do leste Mineiro e Espírito Santo.

Texto: Camila Ferreira





Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3137-9024

[email protected]



Informações à Imprensa:

Olga Samara / Marcelo Rosa

(27) 3636-1536 / (27) 99846-1111 / (27) 3636-1574 / (27) 99297-8693

[email protected]

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES