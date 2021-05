Polícia Civil prende suspeitos, apreende armas e drogas de organização criminosa de São Paulo

Três homens, dois de 24 e um de 27 anos, e uma mulher de 23 anos foram detidos, na manhã desta quarta-feira (05), em duas residências no bairro Cidade Pomar, na Serra, durante uma operação da equipe do 11º Distrito Policial (DP) de Jacaraípe, com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).

A operação foi deflagrada por volta das 06 horas e teve como alvo localizar e apreender armas e drogas de suspeitos supostamente integrantes de uma organização criminosa do Estado de São Paulo, em cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pelo juízo 3ª Vara Criminal da Comarca de Santo André, em São Paulo.

Foram apreendidos uma espingarda calibre 12 e 21 munições do mesmo calibre, uma pistola taurus calibre .380 com dois carregadores e 21 munições, duas espingardas de pressão, aparentemente modificadas para receber munição de calibre .22, um carregador para pistola .40 e um tablete de maconha de aproximadamente 10x10cm.

Segundo o titular do 11º Distrito de Polícia de Jacaraípe, delegado Rodrigo Rosa, a ação também aconteceu em outros quatro Estados, sob a coordenação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), do Estado de São Paulo. “Esses mandados de buscas fazem parte de uma investigação do Deic de São Paulo, de um possível tráfico interestadual de drogas”, disse.

Os quatro detidos foram encaminhados à Delegacia Regional da Serra. Três homens e uma mulher foram autuados em flagrante por posse ilegal de arma e por uso de drogas. Os três foram liberados para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pelo delegado de plantão. O quarto suspeito foi ouvido e liberado, após o autoridade policial entender que não havia elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante naquele momento.

Texto: Olga Samara

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3137-9024

[email protected]

Atendimento à Imprensa

Olga Samara/ Camila Ferreira

(27) 3636-1536/ (27) 99846-1111/

(27) 3636-9928 / (27) 99297-8693

[email protected]