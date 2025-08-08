Polícia Civil prende suspeito por tentativa de homicídio em Vitória

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da equipe de plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), prendeu, na tarde dessa quinta-feira (07), um homem de 37 anos, suspeito de tentativa de homicídio ocorrida no bairro Santa Lúcia, em Vitória, também na quinta-feira (07).

A ação foi realizada após a equipe ser acionada e seguir ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), onde a vítima havia dado entrada com ferimentos na face, cabeça e pescoço.

Durante a entrevista com os policiais, a vítima relatou ter sido agredida com golpes de faca por um indivíduo motivado por ciúmes, sob a alegação de que a vítima estaria conversando com sua companheira. Também disse que, no momento das agressões, o suspeito teria proferido ameaças de morte. Conforme apurado, tanto a vítima quanto o suspeito se encontram em situação de rua.

Com base nas informações fornecidas, os policiais realizaram diligências nas proximidades do local dos fatos e localizaram o suspeito em frente a uma agência bancária, na Avenida Nossa Senhora da Penha, em Vitória. No momento da abordagem, o indivíduo confessou a autoria do crime e relatou ter descartado a faca utilizada em um bueiro nas imediações.

A vítima foi encaminhada para a realização de exames no Departamento Médico Legal (DML), sendo orientada quanto à necessidade de retorno ao hospital para tratamento mais detalhado. No entanto, apesar da insistência da equipe, a vítima se recusou a continuar o atendimento médico.

O suspeito foi conduzido à autoridade policial e autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

