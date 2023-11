Polícia Civil prende suspeito investigado no Rio de Janeiro por lavagem de dinheiro e organização criminosa

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (DICCOR), realizou, nesta terça-feira (14), uma operação com o intuito de dar cumprimento a cinco mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Durante a operação, um homem de 32 anos foi preso na cidade de Vila Velha, investigado pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa.

A operação foi coordenada pelo delegado Eduardo Teixeira e contou com o apoio de policiais civis da Superintendência de Inteligência e Ações Estratégicas (SIAE), da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas (DRACO), Delegacia de Crimes Contra a Ordem Tributária (DCCOT), Delegacia Especializada de Armas e Munições (Desarme) e da Divisão de Inteligência da SIAE.

Por meio de investigações, a equipe policial conseguiu localizar e prender o suspeito na residência dele, situada no bairro Residencial Coqueiral, em Vila Velha. No imóvel, foram apreendidos em um cofre no interior do guarda-roupa três munições de calibre 357 e três munições de calibre 32, todas intactas. Também foram apreendidos um aparelho celular, documentos, cartões, notas fiscais e blocos de anotações para orçamento, sendo que um deles estava com a logomarca de uma empresa de reciclagem da cidade de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro.

No mesmo endereço, consta também como domicílio de um segundo investigado pela polícia, porém o detido informou que residia sozinho no apartamento. Dando seguimento às diligências, a equipe policial se dirigiu ao segundo endereço, no bairro Jardim Guadalajara, em Vila Velha. No local, estava situado um galpão, que, segundo o suspeito, era alugado, mas que já fazia mais de quatro anos que ele não locava mais o referido galpão.

No último endereço listado pela investigação, situado no bairro Ibes, também em Vila Velha, foi verificado que no local estava instalada uma empresa de máquinas, mas não foi possível identificar por meio da numeração do imóvel. Segundo o advogado do detido, ele havia alugado o terreno por um tempo, mas já fazia mais de dois anos que não locava mais o ponto.

O detido foi autuado pelo delito de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no artigo 16 da Lei 10.826/03 – Estatuto do Desarmamento, e por ter três munições de calibre restrito de forma ilegal. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Viana, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Texto: Beatriz Paoliello, Estagiária – Seção de Imprensa e Comunicação Interna (Sicoi).

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3137-9024

Informações à Imprensa:

Olga Samara / Matheus Foletto

(27) 3636-1536 / (27) 99846-1111 / (27) 3636-1574 / (27) 99297-8693

[email protected]

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES