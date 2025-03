Polícia Civil prende suspeito estupro de vulnerável em Linhares

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Linhares e com o apoio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Linhares, realizou uma operação policial nessa terça-feira (18), no bairro Juparanã, resultando na prisão de um homem de 32 anos, em cumprimento a um mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável.

O homem é alvo de investigação por estar assediando a enteada, de 12 anos. O crime teria acontecido em junho do ano passado. Inicialmente, os policiais foram à residência do investigado, mas não o encontraram. Em seguida, prosseguiram com o trabalho do procurado e efetuaram a prisão. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro.

O preso foi encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares e, posteriormente, para o Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra, onde ficam detidos os criminosos que praticam crimes sexuais.

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3198-5832 / 3198-5834

Informações à Imprensa:

Olga Samara / Matheus Foletto

(27) 3636-1536 / (27) 99846-1111 / (27) 3636-1574 / (27) 99297-8693

[email protected]

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES