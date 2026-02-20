Connect with us

Policial

Polícia Civil prende suspeito em flagrante e apreende arma, munições e drogas durante operação em Aracruz

36 minutos ago

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Superintendência de Polícia Regional Norte (SPRN) e do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat) Norte, com apoio operacional da Delegacia de Polícia (DP) de Fundão e João Neiva, da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz e da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) de Aracruz, prendeu um homem de 35 anos, nesta sexta-feira (20), durante o cumprimento mandados no bairro Itaparica, em Aracruz.

A diligência foi deflagrada com o objetivo de subsidiar investigações em andamento e intensificar o combate à criminalidade na região Norte do Estado. O mandado de busca e apreensão foi expedido pelo Juízo da Comarca de Conceição da Barra e de prisão expedido pelo Juízo das Comarcas de Serra e Santa Maria de Jetibá, ambos municípios capixabas.

No imóvel onde o suspeito se encontrava escondido, as equipes policiais localizaram e apreenderam uma pistola calibre 9mm, de fabricação turca, além de munições de diversos calibres, carregadores sobressalentes e um carregador de alta capacidade do tipo “carrossel”.

Durante a busca domiciliar, também foram encontrados entorpecentes dos tipos crack e cocaína, bem como significativo material utilizado para o refino e a comercialização de drogas, incluindo centenas de embalagens, substância para desdobramento (ácido bórico), balança de precisão e cadernos com anotações relacionadas à contabilidade do tráfico.

O principal alvo da operação, irmão do detido, não foi localizado no endereço durante a ação. Conforme apurado, contra ele há dois mandados de prisão em aberto pela prática do crime de homicídio.

“A Polícia Civil ressalta que as investigações terão continuidade, com foco na localização e captura do foragido, bem como no completo esclarecimento das atividades criminosas atribuídas ao grupo investigado”, disse o superintendente de Polícia Regional Norte (SPRN), delegado Leonardo Malacarne.

Assessoria de Comunicação Polícia Civil
Comunicação Interna – (27) 3198-5832 / 3198-5834

Informações à Imprensa:
Olga Samara / Matheus Foletto
(27) 3636-1536 / (27) 99846-1111 / (27) 3636-1574 / (27) 99297-8693
[email protected]

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES

