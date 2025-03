Polícia Civil prende suspeito de tráfico de drogas em Pedro Canário

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Polícia (DP) de Pedro Canário, com o apoio da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), efetuou, nessa quarta-feira (12), a prisão em flagrante de um homem, de 24 anos, suspeito de envolvimento com tráfico de drogas. A operação ocorreu no bairro Camata, em Pedro Canário.

A equipe realizava diligências no bairro quando flagrou três indivíduos em atitude suspeita próximos a uma creche. Ao perceberem a presença policial, os suspeitos tentaram fugir, mas um deles foi alcançado e detido.

Durante a abordagem, foram encontrados com o suspeito um rádio comunicador, 13 porções de substância semelhante à maconha, 73 pedras análogas ao crack, além de R$ 50,00 em espécie e um celular.

O detido foi encaminhado à Delegacia Regional de São Mateus, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao sistema prisional.

