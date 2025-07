Polícia Civil prende suspeito de tentativa de feminicídio em Sooretama

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Sooretama, realizou, nessa terça-feira (1º), uma operação policial com o objetivo de cumprir um mandado de prisão temporária em desfavor de um homem de 48 anos. O indivíduo é investigado por tentativa de feminicídio e foi preso no bairro Chumbado, em Sooretama.

Segundo apurado, o indivíduo veio do Estado da Bahia para trabalhar na zona rural de Sooretama e iniciou um relacionamento com a vítima, uma mulher de 32 anos. Após alguns dias, os dois começaram a morar juntos.

De acordo com as investigações, o casal conviveu por três semanas e a vítima começou a desconfiar do comportamento agressivo do companheiro com “brincadeiras” de enforcamento.

“Em junho passado, o casal foi ao Centro de Sooretama para fazer compras no supermercado e, na volta para casa, ambos beberam uma lata de cerveja. Após uma discussão, o suspeito do crime parou o veículo na beira da estrada e sem dar explicações, passou a agredir a sua companheira com um martelo com golpes na região da cabeça”, disse o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Sooretama, delegado Eudson Ferreira Bento.

A vítima conseguiu fugir, se escondeu no meio de um cafezal e quando teve a certeza de que o suspeito havia ido embora, conseguiu ajuda em uma casa próxima ao local do crime.

“Muito machucada, ela foi encaminhada a um hospital em Linhares e logo em seguida procurou a Polícia Civil para registrar o crime. As equipes policiais investigaram o caso e, em menos de 10 horas, prenderam o indivíduo. Interrogado, o suspeito confessou que agrediu a vítima”, relatou o delegado Eudson Ferreira Bento.

Após os procedimentos de praxe, o homem foi encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL) e segue à disposição da Justiça.

