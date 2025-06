Polícia Civil prende suspeito de tentativa de feminicídio em Barra de São Francisco

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco, prendeu, na manhã desta segunda-feira (23), um homem de 47 anos suspeito de tentativa de feminicídio contra sua ex-companheira, de 43 anos. O crime ocorreu nesse domingo (22), no bairro Vila Landinha, em Barra de São Francisco.

Na ocasião, a vítima relatou que o suspeito invadiu sua residência e a agrediu. Após ser acionada, a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) compareceu ao local, mas o autor já havia fugido. “Horas depois, ele retornou ao imóvel e ateou fogo em uma máquina de lavar roupas, causando danos materiais e colocando em risco a estrutura da residência. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o rescaldo, evitando a propagação das chamas. Mesmo após os ataques, o suspeito continuou com as intimidações”, destacou a adjunta da 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco, delegada Jéssica Bohrer.

Equipes da 14ª Delegacia Regional realizaram diligências ininterruptas até localizar o suspeito. Ele foi preso em flagrante no mesmo bairro onde ocorreu o crime. Durante a ação, foram apreendidos objetos usados no crime, como uma faca, uma câmera de videomonitoramento retirada da residência da vítima e um líquido inflamável possivelmente utilizado para iniciar o incêndio. “Apreendemos um líquido que aparenta ser combustível, provavelmente usado para atear fogo na casa da vítima. O material será encaminhado à perícia da Policia Cientifica do Espírito Santo (PCIES)”, informou a delegada.

Ele foi apresentado ao plantão da Central de Teleflagrante. A ocorrência está em andamento e somente após a conclusão das oitivas dos envolvidos haverá informações sobre o procedimento que será adotado pelo delegado.

