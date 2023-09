Polícia Civil prende suspeito de roubo e corrupção de menores em Vila Velha

A Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, realizou uma operação nesta quarta-feira (27), com o intuito de dar cumprimento a um mandado de prisão. Durante a operação, um homem de 27 anos foi preso. Ele é investigado pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores.

A ação policial contou também com o apoio do Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT). Por meio de investigações, a equipe policial conseguiu localizar e prender o suspeito na residência dele, localizada no bairro Morada da Barra, em Vila Velha.

Após os procedimentos de praxe, o indivíduo foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

Texto: Beatriz Paoliello, Estagiária – Seção de Imprensa e Comunicação Interna (Sicoi).

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3137-9024

[email protected]

Informações à Imprensa:

Olga Samara / Matheus Foletto

(27) 3636-1536 / (27) 99846-1111 / (27) 3636-1574 / (27) 99297-8693

[email protected]

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES