Polícia Civil prende suspeito de roubar mil reais de bolsa de senhora em Presidente Kennedy

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Presidente Kennedy, prendeu um homem de 34 anos suspeito de roubar a quantia de mil reais da bolsa de uma senhora, no dia 30 de agosto. A prisão foi realizada no Centro da cidade, na última sexta-feira (08).

No dia do fato, a vítima estava sentada em via pública próxima ao suspeito. Foi quando o homem pediu o telefone da senhora emprestado e permaneceu ao lado dela enquanto realizava a ligação. Assim que o homem saiu, a mulher percebeu que havia sumido da bolsa dela a quantia de mil reais e contou o fato ao irmão e ao primo.

A mulher decidiu então indagar o investigado sobre o dinheiro e, nesse momento, ele quebrou uma garrafa na cabeça do primo da vítima e ainda tentou acertar o pescoço do homem, mas foi contido por outro parente da senhora.

No dia do crime, o suspeito conseguiu fugir da abordagem policial, mas foi preso em cumprimento a um mandado de prisão temporária na tarde da última sexta-feira (08) em frente à residência dele.

Após os procedimentos de praxe, o conduzido foi encaminhado ao sistema prisional onde permanece à disposição da Justiça.

