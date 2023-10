Polícia Civil prende suspeito de manter companheira em cárcere privado em Linhares

A Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Linhares, com apoio da Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc) também de Linhares, prendeu, nessa quinta-feira (19), um homem de 36 anos, investigado por cárcere privado, lesões corporais e crime de estupro, contra a companheira dele de 35 anos. A prisão ocorreu no bairro Pontal do Ipiranga, em Linhares.

A diligência teve início após a equipe policial da 16ª Delegacia Regional (DR) de Linhares, receber denúncias de lesões corporais e cárcere privado no contexto de violência doméstica. Após as denúncias, a equipe policial se dirigiu até o local indicado nas denúncias, uma propriedade rural de Linhares.

Durante a abordagem, foi averiguado que a porta e janelas da residência estavam fechadas. A vítima foi encontrada presa dentro de casa com seu filho, com sinais de lesões corporais e relatos de sexo sem consentimento.

Na residência, a equipe encontrou tufos de cabelo, que a vítima informou serem resultados das agressões sofridas pelo companheiro.

O investigado não estava no imóvel no momento da abordagem. Por meio de investigações, a polícia conseguiu averiguar que o suspeito estaria trabalhando em uma colheita próxima à residência deles. O suspeito foi localizado e preso na fazenda.

O detido foi autuado em flagrante por estupro, cárcere privado e lesões corporais na forma da Lei Maria da Penha e, posteriormente encaminhado ao sistema prisional. A vítima foi conduzida para casa de familiares para manter sua segurança.

