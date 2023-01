Polícia Civil prende suspeito de latrocínio em São Domingos do Norte

A Delegacia de Polícia (DP) de São Domingos do Norte prendeu, nesta terça-feira (03), um suspeito 18 anos, após concluir o Inquérito Policial que apurou a participação dele no roubo com resultado morte (latrocínio), ocorrido contra Geni da Cunha Lourenço, de 73 anos, no Córrego Bela Vista, zona rural de São Domingos do Norte. As investigações apontam que o enteado da vítima e um amigo planejaram o crime, que aconteceu no dia 17 de dezembro de 2022.

O suspeito de latrocínio foi detido no bairro Centro, em São Domingos do Norte. Durante o interrogatório, o indivíduo informou que conhece o outro suspeito, de 17 anos, há um mês e que mora próximo à residência dele.

No dia 15 de dezembro do ano passado, o adolescente de 17 anos teria entrado em contato com ele informando ter uma tia residente do Córrego Bela Vista e que ela teria muito dinheiro e joias.

Ele propôs que, juntos, praticassem o assalto, alegando que não gostava de tal pessoa, que, segundo depoimento do suspeito, tem uma deficiência na perna e isso facilitaria o cometimento do crime.

“Eles subiram em uma motocicleta e foram à residência da vítima. Em posse de uma faca e sob grave ameaça, anunciaram o assalto exigindo que a vítima lhe entregasse joias, dinheiro e as chaves do veículo. Porém, a vítima se negou a entregar o solicitado”, contou o titular da Delegacia de Polícia de São Domingos do Norte, delegado Dair Oliveira Junior.

Os suspeitos amarraram a vítima, colocaram um pedaço de pano na boca dela e a agrediram com socos e chutes nas costelas, fazendo com que não resistisse aos ferimentos. Na residência, foram roubados R$ 200,00, uma maleta que tinha entre 15 e 20 relógios e o veículo da vítima, que ficou atolado em uma estrada de chão, fato que fez com que o interrogado abandonasse o carro e saísse do local na garupa de uma motocicleta.

O Inquérito Policial (IP) foi concluído, indiciando o suspeito de 18 anos pelo crime de roubo com resultado morte (latrocínio) e corrupção de menores. Já o adolescente de 17 anos responderá por ato infracional análogo ao crime de roubo com resultado morte (latrocínio).

