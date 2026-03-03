Polícia Civil prende suspeito de homicídio ocorrido em Vila Valério

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Vila Valério, em ação conjunta com a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), deflagrou, nesta terça-feira (03), mais uma fase da operação “Tolerância Zero” no município. A ação resultou na prisão de um homem de 22 anos.

O titular da DP de Vila Valério, delegado Erick Lopes, relatou que a prisão do suspeito reforça as diretrizes da operação, que visa asfixiar a criminalidade violenta na região, combater a impunidade e demonstrar a força da integração entre as polícias Civil e Militar no cumprimento de mandados judiciais e na repressão qualificada ao crime.

Ainda de acordo com o delegado, o indivíduo é apontado como autor dos disparos de arma de fogo que vitimaram um idoso de 64 anos. O crime ocorreu no dia 02 de dezembro de 2025, na localidade de Córrego Boleira, zona rural do município.

“Desde o dia do fato, as equipes de investigação trabalharam de forma ininterrupta na coleta de informações e provas para identificar a autoria e a materialidade do delito, culminando na rápida resposta e na captura do suspeito na manhã desta terça-feira”, relatou Erick Lopes.

Após a captura, o detido foi conduzido à unidade policial para a formalização dos procedimentos legais de praxe. Em seguida, foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

“A Polícia Civil reitera o compromisso com a segurança da população de Vila Valério e Jaguaré e ressalta que a colaboração da comunidade é essencial. Denúncias sobre crimes e foragidos podem ser repassadas de forma totalmente anônima e segura por meio do Disque-Denúncia (181)”, destacou o delegado.

