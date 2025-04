Polícia Civil prende suspeito de homicídio ocorrido em Boa Esperança

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Boa Esperança, em conjunto com o Serviço de Inteligência da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), realizou a prisão de um homem de 23 anos, na noite da última quarta-feira (9), no município de Linhares. Ele é apontado como o autor do homicídio que vitimou Henrique Souza dos Anjos, de 30 anos, na madrugada do dia 16 de fevereiro, no bairro Vila Fernandes, em Boa Esperança.

A prisão, efetuada em menos de dois meses após o crime, é resultado do trabalho integrado entre a DP de Boa Esperança e a Polícia Militar. As equipes vinham monitorando os passos do investigado, o que possibilitou sua localização e detenção de forma rápida e eficaz.

O crime ocorreu durante a madrugada, quando equipes policiais realizavam patrulhamento no bairro Vila Fernandes e foram abordadas por moradores, que informaram a presença de um homem caído no chão com sangramentos. Os policiais se deslocaram até o local e encontraram o corpo de Henrique, aparentemente já em óbito, caído ao lado de uma bicicleta.

Durante os trabalhos iniciais, a companheira da vítima relatou que momentos antes do crime, Henrique havia se desentendido com alguns indivíduos por conta de uma bicicleta. Ela afirmou que tentou convencê-lo a ir para casa, mas ele seguiu em direção ao bairro Vila Fernandes. A testemunha contou ainda que foi atrás dele e, ao ouvir disparos de arma de fogo, correu até o local e encontrou o companheiro caído no chão.

Após os procedimentos de praxe, o preso foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. As investigações continuam em andamento e todos os elementos colhidos serão devidamente apresentados no relatório final do Inquérito Policial.

