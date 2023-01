Polícia Civil prende suspeito de homicídio em Vila Velha

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, prendeu um homem de 44 anos, no bairro Alvorada, também em Vila Velha, na última sexta-feira (27). Ele é suspeito de ter assassinado, a facadas, Carlos André Santos da Cruz de 44 anos, no bairro Glória, no mesmo município. O crime aconteceu no último dia 23 de janeiro.

Assim que teve conhecimento do fato, a equipe da DHPP de Vila Velha realizou diligências e descobriu que a motivação do assassinato seria uma discussão por conta de um pedaço de carne.

“O autor do crime, que é marido da prima da vítima, deu uma facada em Carlos André durante uma discussão banal por um pedaço de carne. O suspeito estava tomando conta da carne do churrasco, quando a vítima chegou e insistiu em pegar o pedaço que estava na churrasqueira. Carlos André foi repreendido pelo suspeito, o que deu início a uma briga. Neste momento, o indivíduo que estava com a faca na mão, cortando carne, desferiu golpes contra a vítima, que foi a óbito”, conta o delegado-adjunto da Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, Christian Waichert.

Logo após o fato, o suspeito fugiu. Os dois eram amigos e costumavam pescar juntos. A vítima chegou a ser socorrida para um hospital no bairro Olaria, em Vila Velha, mas não resistiu aos ferimentos.

Diversas diligências foram realizadas para localizar o suspeito, que foi preso na última sexta-feira (27). Ele confessou a autoria do crime e foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanece à disposição da Justiça.

