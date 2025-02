Polícia Civil prende suspeito de homicídio em Colatina

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina, cumpriu, nessa quinta-feira (27), um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem de 29 anos.



A prisão foi realizada durante escala operacional Iseo, quando uma equipe policial se deslocava para o município de São Roque do Canaã após confirmar informações sobre a localização do suspeito. Apesar de nada de ilícito ter sido encontrado com ele, os policiais deram cumprimento ao mandado de prisão.



O indivíduo é investigado por envolvimento no homicídio qualificado de Rafael Ferraz de Oliveira, conhecido como “Churrasco”, ocorrido em 31 de março de 2024, no bairro Vila Amélia, em Colatina.



Após procedimentos de praxe, o detido foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

