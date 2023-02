Polícia Civil prende suspeito de furtar energia elétrica em Jaguaré

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Jaguaré, prendeu em flagrante um homem de 59 anos, no último dia 08, suspeito de furtar energia elétrica no bairro São Roque, em Jaguaré. A PCES chegou ao suspeito após denúncia de que um morador da localidade estava impedido que as máquinas da prefeitura do município realizassem obras na comunidade.

Chegando ao local, as equipes policiais se depararam com a máquina e observaram que ela havia rompido um cabeamento de energia. Ao verificar, constataram que se tratava de uma ligação clandestina de energia que vinha de um padrão da empresa de energia elétrica para a residência e o ponto comercial de propriedade do suspeito, que, por sua vez, distribuía para outras residências da rua.

A titular da Delegacia de Polícia de Jaguaré, Gabriella Zaché dos Santos, disse que os moradores da rua informaram que o responsável pelas ligações clandestinas feitas por eles era o suspeito, que chegava a cobrar uma taxa aos residentes.

O homem confessou ter sido o responsável pela ligação clandestina na propriedade dele e que não pagava qualquer valor pelo abastecimento de energia. Ele foi autuado em flagrante pela prática do crime de previsto no Artigo 155, § 3º do Código Penal, tendo sido liberado após o pagamento de R$ 13.020,00.

