Polícia Civil prende suspeito de feminicídio em Mimoso do Sul

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Mimoso do Sul, cumpriu um mandado de prisão temporária por feminicídio; e busca e apreensão, na casa do suspeito de 44 anos. A prisão aconteceu na manhã desta terça-feira (07), no bairro Belo Monte, também em Mimoso do Sul.

De acordo com o delegado titular da DP de Mimoso do Sul, Daniel Correia Sousa, o suspeito preso, era companheiro da vítima, Maria Luiza Correia Ribeiro. O corpo dela foi encontrado na localidade de Garrafão, embaixo de uma ponte do Rio Itabapona.

Na casa do suspeito, a polícia apreendeu uma espingarda. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Mimoso do Sul e autuado em flagrante por posse ilegal de arma e dado cumprimento do mandado. Ele será encaminhado ao presídio e o caso seguirá sob investigação.

