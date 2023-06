Polícia Civil prende suspeito de fazer oito mulheres reféns em assalto a salão de beleza

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do 6º Distrito de Polícia de Vila Velha, em conjunto com a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e a Guarda Municipal de Vila Velha, prendeu, no bairro Cobi de Baixo, nessa quinta-feira (29), um homem de 29 anos, suspeito de assaltar um salão de beleza, em Itapuã no município de Vila Velha, no dia 1° de abril deste ano.

Na ocasião, o criminoso contou com uma comparsa. Segundo o titular do 6º Distrito de Polícia de Vila Velha, delegado Guilherme Eugênio Rodrigues, a comparsa teria entrado no salão de beleza antes do crime, para verificar se o local estava seguro para realização do assalto.

Após a confirmação da companheira do crime, o indivíduo responsável pelo assalto chegou a levá-la embora em uma motocicleta e voltou ao local sozinho pilotando o mesmo veículo. Ao chegar no estabelecimento armado, o suspeito fez de refém oito mulheres, deixando-as no banheiro do local e ordenando que só saíssem após 10 minutos. O assaltante roubou celulares e as alianças das vítimas – além de notebook, bolsas e máquinas de leitura de cartões de crédito.

A ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança internas e externas do salão de beleza, além de possuir registros de imagens captadas pelos circuitos estaduais e municipais, o que facilitou a identificação do criminoso e da placa da motocicleta utilizada. Além do reconhecimento das vítimas.

Após o crime, o suspeito foi localizado por meio da placa da moto. Na primeira abordagem não foi possível capturar o assaltante, pois o mesmo conseguiu fugir por um valão próximo a sua residência no bairro Cobi Baixo. O suspeito deixou a motocicleta no local da abordagem. A motocicleta utilizada no crime foi apreendida.

Nessa quinta-feira (29), uma nova tentativa de abordagem foi realizada no mesmo bairro, para cumprimento de um mandado de busca e apreensão, que, dessa vez, foi bem-sucedido, culminando com a prisão do suspeito. Durante a ação, a Polícia Civil chegou pela entrada da residência do assaltante, enquanto a Polícia Militar realizou um cerco nos fundos da casa, impedindo que o suspeito escapasse novamente.

O suspeito já era um conhecido da Polícia Militar, o que facilitou a localização da residência do assaltante e da montagem do cerco. O detido já tinha passagem pela polícia pelos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte ilegal de arma. Não foi possível identificar a comparsa pelas câmeras, pois ela foi registrada apenas de costas.

Nenhum dos itens foi recuperado. De acordo com o delegado Guilherme Eugênio Rodrigues, o bandido afirmou que revenderia todos os produtos para um contato, mas que teria sido roubado por esse contato.

