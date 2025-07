Polícia Civil prende suspeito de estupro de vulnerável em São Mateus

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Pedro Canário, com apoio da Delegacia Regional de São Mateus, cumpriu, nesta sexta-feira (11), um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem de 55 anos, investigado pela prática do crime de estupro de vulnerável. A ação ocorreu em um estabelecimento no município de São Mateus.

Após diligências do setor de investigações, foi apurado que o suspeito estava escondido em um hotel localizado no Centro da cidade de São Mateus. Os policiais realizaram campana nas proximidades e conseguiram localizá-lo no momento em que deixava o estabelecimento, dando-lhe voz de prisão.

Durante a abordagem, foram encontrados sete aparelhos celulares em posse do detido. Após consulta, foi verificado que nenhum dos dispositivos apresentava restrição por furto ou roubo.

O suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de São Mateus e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3198-5832 / 3198-5834

Informações à Imprensa:

Olga Samara / Matheus Foletto

(27) 3636-1536 / (27) 99846-1111 / (27) 3636-1574 / (27) 99297-8693

[email protected]

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES