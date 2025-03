Polícia Civil prende suspeito de estupro de vulnerável em São José do Calçado

A Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de São José do Calçado, com apoio da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), cumpriu, na última sexta-feira (28), um mandado de prisão contra um homem de 52 anos, suspeito de abusar sexualmente da filha de 13 anos.

A polícia realizou diversas diligências, incluindo um exame de corpo de delito e uma oitiva da vítima, que agora tem 14 anos. Ela confirmou os abusos, que incluíam atos de conjunção carnal e toques íntimos. A vítima ainda afirmou que o pai a ameaçava, dizendo que mataria mãe dela se contasse a alguém sobre os abusos.

Com base nas evidências coletadas, foi decretada a prisão preventiva do suspeito.

Após levantamentos a equipe localizou o suspeito e deu cumprimento ao mandado.

Após procedimentos de praxe, o suspeito foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanece à disposição da justiça.



