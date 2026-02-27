Polícia Civil prende suspeito de estupro de vulnerável em Linhares

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Conceição da Barra, em ação conjunta com a Delegacia de Polícia (DP) de Pedro Canário, cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um homem de 21 anos nessa quinta-feira (26). A prisão ocorreu no município de Linhares e o indivíduo é investigado pelo crime de estupro de vulnerável.

De acordo com a titular da DP de Conceição da Barra, delegada Geyce Narciza Ferreira, o crime foi registrado em janeiro, durante festividades sazonais na região. As investigações apontaram que tanto o suspeito quanto a vítima prestavam serviços no evento e compartilhavam um alojamento disponibilizado em uma unidade de ensino local.

Com base nos elementos informativos colhidos no inquérito, a delegada representou pela prisão preventiva do investigado. A medida recebeu parecer favorável do Ministério Público e foi deferida pelo Juízo competente.

Após os procedimentos legais e a observância dos preceitos constitucionais, o custodiado foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

