Polícia Civil prende suspeito de estupro de vulnerável em Fundão

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Fundão, cumpriu, na manhã dessa terça-feira (17), um mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável contra um homem de 73 anos, no município de Fundão.

De acordo com as investigações, o idoso aliciou uma criança no bairro onde morava em 2019, quando a vítima tinha apenas nove anos de idade. À época dos fatos, a vítima não revelou o abuso sofrido devido ao medo imposto pelo agressor. Poucos meses após o crime, ocorrido em 2019, a família da vítima se mudou do lugar.

“Recentemente, a família retornou à mesma comunidade, ocasião em que a vítima, agora com 15 anos, apresentou quadro de crise de ansiedade e automutilação. Ao ser acolhida, teve coragem de revelar a motivação do seu comportamento: o receio de sofrer novos abusos, uma vez que voltou a residir no mesmo bairro do autor da violência. A vítima e os familiares procuraram a unidade policial e, a partir da denúncia, as investigações foram concluídas em 30 dias. Com a expedição do mandado de prisão, o investigado foi preso e confessou a autoria delitiva”, informou o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Fundão, delegado Leandro Sperandio.

Após os procedimentos de praxe, o conduzido foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

