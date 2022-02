Polícia Civil prende suspeito de espancar companheira grávida em Conceição do Castelo

As equipes das Delegacias Especializadas de Narcóticos (Denarc) e de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Venda Nova do Imigrante prenderam, na noite do último sábado (29), um homem de 18 anos suspeito de espancar a própria companheira, uma jovem de 19 anos grávida de aproximadamente 4 semanas, e destruir os móveis e eletrodomésticos da residência do casal. O crime e a prisão ocorreram na cidade de Conceição do Castelo.



“A equipe se preparava para iniciar o serviço quando uma jovem, grávida, adentrou a Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante toda machucada, alegando ter sido agredida pelo companheiro. Ela veio até a delegacia pedir socorro e, imediatamente, os policiais a atenderam”, relatou o titular da DHPP e da Denarc de Venda Nova do Imigrante, delegado Alberto Roque Peres.



A equipe se dirigiu até Conceição do Castelo, realizou diligências e encontrou o suspeito na casa da mãe dele. Os policiais também fizeram buscas na residência do casal e constataram que os móveis e eletrodomésticos da vítima estavam todos danificados. Segundo os levantamentos, o detido agrediu a companheira porque queria que ela abortasse a gestação. O desentendimento começou quando a vítima jogou fora entorpecentes que pertenciam ao suspeito.



O detido foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal e ameaça na forma da Lei Maria da Penha e dano qualificado. Ele foi conduzido ao Centro de Triagem de Viana (CTV) e a mulher foi encaminhada ao hospital da cidade, devido ao estado de saúde dela e o risco de aborto.

Texto: Camila Ferreira

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3137-9024

[email protected]

Atendimento à Imprensa:

Matheus Zardini / Camila Ferreira

(27) 3636-9928 / (27) 99297-8693 / (27) 99231-5157

[email protected]